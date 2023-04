A- A+

Violência Casal é investigado após esfregar fezes de cachorro no rosto de idosa de 72 anos no Recife Agressão ocorreu no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, quando ela passeava com o seu animal de estimação

Uma idosa de 72 anos registrou denúncia de agressão contra um casal que esfregou fezes de cachorro no rosto dela. O caso ocorreu na última segunda-feira (17), no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima relatou que o crime aconteceu durante um passeio com o seu cachorro. Foi quando o casal desconhecido por ela começou a agredi-la física e verbalmente, além de fazer ameaças.

Câmeras de segurança do local registraram parte da violência. No vídeo, é possível ver que a mulher corre em direção à idosa, que atravessa a rua, e depois retorna para a calçada, ao lado do homem, que grita e gesticula com a vítima.



Outra filmagem mostra o momento em que idosa retorna para o prédio onde mora. Ela aparece no estacionamento, com o rosto sujo e o animal na coleira, indo se limpar numa torneira.

Em entrevista ao portal G1, a aposentada Fátima Rosário explicou que voltava do pet shop quando o cão precisou fazer cocô. Como ela não havia levado saco e coletor para retirar as fezes, resolveu voltar para casa para buscar o material. Foi quando o casal apareceu e iniciou os xingamentos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia do Idoso. As identidades dos autores da agressão ainda são desconhecidas. Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas e devem seguir até a elucidação dos fatos.

