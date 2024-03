A- A+

Brasil Idosa descobre feto calcificado há 56 anos em seu útero no Mato Grosso do Sul A mulher, de 81 anos, morreu após a retirada do feto

Uma idosa, de 81 anos, foi socorrida com fortes dores abdominais na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste brasileiro.

Ao investigar a dor, a equipe médica se deparou com um caso raro: a mulher estava há 50 anos com um feto calcificado em seu útero.

A retirada da "massa abdominal" foi feita em cirurgia no Hospital Regional de Ponta Porã, mas a paciente não conseguiu se recuperar completamente após a remoção e morreu dias depois.

A suspeita da equipe médica é de que o feto tenha ficado no corpo da mulher desde o seu último parto, que teria sido uma gestação de gêmeos não identificada. O nome da condição é litopedia, quando ocorre a calcificação do feto que morreu ainda no corpo da gestante e foi absorvido por seu corpo.

Segundo o veículo Campo Grande News, a equipe médica chegou a suspeitar de câncer, mas uma tomografia computadorizada em 3D revelou o feto calcificado. O diagnóstico foi fechado na quinta-feira passada, dia 14 de março.

"Conversei com o médico hoje [18 de março]. Ela deu entrada no hospital por outro motivo, alguma infecção e dores abdominais. Antes disso, nunca teve queixa", informou o secretário de saúde da cidade, Patrick Derzi, ao Campo Grande News.

Veja também

"NO OUTONO É SEMPRE IGUAL?" Trégua no calor? Com El Niño ainda ativo, outono será mais quente do que o normal em Pernambuco