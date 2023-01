A- A+

Homicídio Idosa é encontrada morta em casa abandonada em Nova Descoberta, no Recife A mulher estava com as mãos amarradas e o corpo queimado dentro de uma casa abandonada na região

Uma idosa foi encontrada morta na madrugada desta quarta-feira (4), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. A mulher estava com as mãos amarradas e o corpo queimado dentro de uma casa abandonada na região. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

Em nota, a polícia afirmou que está investigando o homicídio que vitimou uma pessoa ainda não identificada e que “o corpo carbonizado passará por perícia”. “O caso está sob o comando do Departamento De Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e as diligências seguirão até a completa elucidação do crime”, acrescentou.

De acordo com informações do G1, a idosa saiu para trabalhar cedo na terça-feira (3), mas não chegou ao local de trabalho, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, e nem em casa à noite. Com o sumiço, os familiares da vítima começaram a procurá-la e tiveram a confirmação do patrão da idosa que ela não tinha ido trabalhar.

Nesta quarta, moradores viram um incêndio em uma casa abandonada. Ao tentarem apagar o fogo, encontraram o corpo da idosa. Segundo testemunhas, as chamas estavam apenas no local onde estava a vítima.





