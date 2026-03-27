Sex, 27 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto em Copacabana, no Rio

Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce supostamente armado, aborda a mulher e a derruba no chão

Reportar Erro
Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto em Copacabana, no RioIdosa é jogada no chão e arrastada durante assalto em Copacabana, no Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Uma idosa foi jogada no chão e arrastada durante um assalto na Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, zona Sul do Rio na tarde de quinta-feira, 26. O crime foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio em frente ao local do crime.

Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce supostamente armado, aborda a mulher e a derruba no chão ao puxar a bolsa que ela carregava. Um homem que passava pela rua tenta intervir, mas não consegue impedir o assalto.

Leia também

• Violência de 2025 em reduto druso na Síria pode constituir crimes de guerra

• Violência interrompe transportes e afeta acesso à educação no Rio

• Centro vai integrar dados para combater violência contra mulheres

Após roubar a bolsa da idosa, o suspeito chega a apontar o que aparenta ser uma arma para o homem que tenta intervir e foge na garupa da motocicleta. De acordo com o 19º BPM (Copacabana), não houve acionamento para a ocorrência no momento do crime.

O caso é investigado pela 13ª DP (Ipanema), que realiza diligências para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter