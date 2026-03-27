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Crime Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto em Copacabana, no Rio Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce supostamente armado, aborda a mulher e a derruba no chão

Uma idosa foi jogada no chão e arrastada durante um assalto na Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, zona Sul do Rio na tarde de quinta-feira, 26. O crime foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio em frente ao local do crime.

Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce supostamente armado, aborda a mulher e a derruba no chão ao puxar a bolsa que ela carregava. Um homem que passava pela rua tenta intervir, mas não consegue impedir o assalto.

Após roubar a bolsa da idosa, o suspeito chega a apontar o que aparenta ser uma arma para o homem que tenta intervir e foge na garupa da motocicleta. De acordo com o 19º BPM (Copacabana), não houve acionamento para a ocorrência no momento do crime.

O caso é investigado pela 13ª DP (Ipanema), que realiza diligências para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.



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