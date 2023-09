A- A+

Rio de Janeiro Idosa é morta por bala perdida na Praça Seca, Zona Oeste do Rio Martha Braz de Azevedo, de 66 anos, assistia televisão em casa quando foi atingida por tiro no pescoço

Uma idosa de 66 anos morreu atingida por uma bala perdida, na noite da última sexta-feira, quando assistia televisão em casa, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Martha Braz de Azevedo estava sentada em casa, na Rua Espírito Santo, acesso ao Morro do Divino, quando foi baleada no pescoço. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a mulher não resistiu.

A Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram para o endereço de Martha após receber um chamado sobre haver uma vítima de arma de fogo no local. A corporação afirmou que não havia "operação ou ocorrência" envolvendo equipe do batalhão de Jacarepaguá no local.

A Polícia Civil afirmou que a morte de Martha é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo", informou em nota.

O corpo da idosa foi sepultado neste domingo no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste. Ela deixou dois filhos e dois netos.

Segundo caso em dois dias

Dois dias antes de Martha ser baleada, uma criança também foi vítima de disparos na Praça Seca. A vítima teria sido atingida nas proximidades da Rua Barão. A PM informou que não havia operação no local no momento em que a criança foi atingida.

A Praça Seca vem sendo palco de uma violenta disputa entre milicianos e traficantes. Os confrontos na região se intensificaram há pelo menos um ano. Moradores relatam tiroteios constantes no bairro.

Veja também

Rússia Putin deve receber Kim Jong-un na Rússia para discutir fornecimento de armas, dizem os americanos