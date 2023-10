Idosa é atropelada por carreta na av. Pres. Kennedy, em Olinda, e tem perna decepada

A- A+

Uma idosa de aproximadamente 75 anos foi atropelada por uma carreta e teve a perna esquerda decepada, na manhã desta quinta-feira (5), na avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Imagens enviadas à reportagem da Folha de Pernambuco mostram a mulher no chão sendo socorrida e uma bicicleta ao lado. A vítima foi levada com vida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 8h30 para o resgate. O Corpo de Bombeiros disse que a vítima "teve os membros inferiores atingidos e se encontrava inconsciente".



"Estiveram presentes na ocorrência duas viaturas dos Bombeiros, que atenderam a vítima prestando os socorros devidos e a conduzindo ao Hospital da Restauração, onde permaneceu sob cuidados médicos", afirmou o Corpo de Bombeiros.

A reportagem entrou em contato com o Hospital da Restauração e aguarda retorno para saber o estado de saúde da vítima.

