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Rio de Janeiro Idosa fica em estado gravíssimo após ser atropelada por motociclista que empinava moto Vítima passa por cirurgia após ser atropelada por motociclista que não possui carteira de habilitação

Uma idosa de 71 anos permanece internada em estado gravíssimo após ser atropelada por um motociclista que fazia manobras perigosas em uma rua de Magé, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no último sábado, e o condutor acabou preso em flagrante nessa segunda-feira (11) por tentativa de homicídio.



Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Nas imagens, a vítima, identificada como Malva Temporim, aparece caminhando na lateral da via quando é atingida pela motocicleta. Segundo a investigação, o piloto, de 21 anos, realizava o chamado “grau”, prática em que o motociclista empina a moto, no instante da colisão. Com o impacto, a idosa caiu desacordada no chão. O próprio motociclista retorna logo depois para prestar socorro.

Malva foi levada por um vizinho ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com a unidade, ela chegou apresentando dores de cabeça, episódios de vômito e rebaixamento do nível de consciência. Exames apontaram a presença de um hematoma epidural, caracterizado pelo acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. A paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico e passou por um procedimento de drenagem do hematoma, realizado sem intercorrências.

Segundo atualização divulgada pelo hospital nesta terça-feira, Malva permanece internada em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedada e respirando com ajuda de aparelhos. De acordo com a unidade, a paciente também recebe medicações para manter a pressão arterial estável.

A direção do hospital informou ainda que exames recentes identificaram piora da função dos rins e sinais de inflamação e infecção no organismo. Por causa disso, a equipe médica iniciou um antibiótico mais amplo e solicitou novos exames e culturas laboratoriais. Ainda segundo a unidade, a idosa segue sob monitorização contínua, cuidados intensivos e acompanhamento multiprofissional, com vigilância rigorosa nas próximas horas.

O motociclista foi localizado e preso no local onde trabalhava durante uma ação conjunta da 66ª DP (Piabetá), da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Magé. Durante a abordagem, ele admitiu aos agentes que empinava a motocicleta no momento do atropelamento e confessou que não possui carteira de habilitação. A moto usada no acidente foi encontrada no quintal da casa do suspeito e apreendida pela polícia.

Ele foi levado para a 66ª DP (Piabetá), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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