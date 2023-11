Idosa morre atropelada por carro após se desequilibrar ao subir batente na avenida Norte

A- A+

Uma idosa de 66 anos se desequilibrou ao subir em um batente que divide a avenida Norte e morreu após ser atropelada por um carro que passava pelo local. O caso aconteceu nas proximidades da Praça do Trabalho, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, no começo da noite de quarta-feira (29).

A vítima foi identificada como Rejane Jandira de Barros Fonseca. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foi acionada para o local e o caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como "acidente de trânsito com vítima fatal".

"As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", informou a Polícia Civil por meio de nota, nesta quinta-feira (30).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu chamado para a ocorrência às 18h30. A mulher foi encontrada no local pela equipe de resgate já sem vida.

O corpo de Rejane Jandira foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Veja também

Momentos Henry Kissinger em cinco momentos cruciais; Confira