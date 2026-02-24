A- A+

RIO DE JANEIRO Idosa morre e 600 ficam desalojados após temporal na região metropolitana do Rio Vítima, de 85 anos, tinha dificuldades de locomoção; muro do imóvel desabou durante a forte chuva

Uma idosa de 85 anos morreu e ao menos 600 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 23. A mulher morreu após o muro da casa onde ela morava ceder e atingir o imóvel. A idosa tinha dificuldades de locomoção.

O município entrou em alerta máximo após as fortes chuvas. Sirenes foram acionadas nos bairros Venda Velha, Travessa Itacaré e Coelho da Rocha. As chuvas atingiram 100,2mm em trinta minutos, nesta segunda-feira, segundo a prefeitura.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (PL), diz que está em contato com o governador Cláudio Castro (PL) em busca de reforço do Estado.

"Reforçamos que a equipe da Defesa Civil está de prontidão, atuando 24h para garantir a segurança da população diante das chuvas em nossa cidade. Em menos de 1 hora, o volume de chuva ultrapassou 80mm. Reforçamos que a equipe da Defesa Civil está de prontidão, atuando 24h para garantir a segurança da população diante das chuvas em nossa cidade. Em menos de 1 hora, o volume de chuva ultrapassou 80mm", afirmou em um vídeo publicado no Instagram.

Temporal deixa mais de 20 mortos em SP, MG e RJ

As fortes chuvas que atingiram os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro na última semana mataram ao menos 23 pessoas.

As cidades de Juiz de Fora e Ubá, na zona da mata mineira, foram as mais afetadas pelo temporal. Até as 10h50, os dois municípios contabilizavam 22 óbitos no total.

Em Pirassununga, uma criança de 11 meses morreu após uma árvore cair sobre a casa onde morava, na quarta-feira, 18. A segunda vítima confirmada foi um idoso encontrado após o desabamento de uma residência no domingo, 22, em Natividade da Serra.



