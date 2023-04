A- A+

Explosão nos Torrões Idosa que teve 98% do corpo queimado em explosão nos Torrões realizava desejo de morar só, diz irmã Botijão de gás de cozinha explodiu na residência de Maria Isaura Paulino e ela está com 98% do corpo queimado

Irmã de Maria Isaura Paulino, idosa de 63 anos que está internada em estado grave no Hospital da Restauração com 98% do corpo queimado, Aliete Paulino da Silva, de 75 anos, afirmou que Maria realizava um desejo pessoal de morar sozinha, no bairro dos Torrões, na Zona Norte do Recife.

A vítima mora na residência, que explodiu nesta quinta-feira (27), há apenas dois meses. Antes disso, chegou a passar o período de um mês na casa da irmã mais velha, numa rua próxima, onde a reportagem da Folha de Pernambuco foi recebida.

“Faz três meses que ela está por aqui na localidade, um mês na minha casa e dois nessa casa que ela alugou. Ela também tem uma casa na Bomba do Hemetério, mas quem mora lá é o filho dela e a nora, além dos três netos dela”, disse a irmã da mulher queimada.

“Ela passou uns dias aqui e ‘estava doida’ para morar sozinha”, enfatizou.

Rememorando o episódio do início desta manhã, ela confessou que só soube da explosão do botijão de gás através de vizinhos, e que está em oração pelas vítimas.

“Não ouvi nada, os vizinhos que vieram aqui dizer para a gente. Eu sou muito controlada e não tomei susto não. Sou evangélica e apegada a Deus. Tenho os nomes de todas as pessoas em oração e peço conforto”, afirmou.

Quadro clínico

Com a explosão, a mulher teve 98% do seu corpo queimado e precisou ser entubada no Hospital da Restauração. Ela está em estado grave e acompanhada pelo sobrinho e a nora.

Veja também

Brasil Fiocruz: 19 estados apresentam crescimento de casos graves de Covid; veja quais