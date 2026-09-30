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CABO DE SANTO AGOSTINHO Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho Ação dos projetos "vida feliz" e "sonhos não envelhecem" celebra a semana da pessoa idosa com visita ao Centro de Artesanato e ao Engenho Massangana

Um grupo de idosas atendidas pela ONG Giral, instituição sediada em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte, participa nesta quarta-feira (30) de um intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho.



A iniciativa reúne participantes da Oficina de Arte e Cerâmica dos projetos "Vida Feliz" e "Sonhos Não Envelhecem", promovendo vivências artísticas e de resgate da memória no mês em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

A programação matutina ocorre no Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior, com rodas de conversa, visita ao ateliê do mestre ceramista Nena e demonstrações de modelagem em barro e torno e modelagem manual.



No período da tarde, o grupo realiza uma visita guiada ao conjunto histórico do Engenho Massangana, percorrendo a Casa Grande e a Capela de São Mateus.

Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho. Foto: Marcio Ribeiro

A coordenadora dos projetos, Robervânia Costa, ressalta a relevância da atividade para o fortalecimento da cidadania na terceira idade.



“Mais do que uma visita, este intercâmbio é uma oportunidade de reconhecer a capacidade das idosas de aprender, criar, conviver e ocupar espaços culturais. A arte desperta memórias, fortalece vínculos e reafirma o protagonismo de cada participante”, destacou.

Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho. Foto: Marcio Ribeiro

Segundo o professor de artes plásticas da Giral, Wemison Araújo, a experiência prática busca complementar o aprendizado desenvolvido nas oficinas da ONG, estimulando o bem-estar, a convivência comunitária e o acesso à cultura.



"Elas terão contato direto com técnicas, histórias e obras que dialogam com o que vêm aprendendo na Oficina de Arte e Cerâmica. Essa troca de saberes valoriza a produção artesanal e mostra que a criação artística é uma possibilidade permanente em todas as fases da vida", concluiu.

Serviço

Locais de visitação

Manhã: Centro de Artesanato Arq. Wilson Campos Júnior (Cerâmica do Cabo e Ateliê do Mestre Nena) – Cabo de Santo Agostinho/PE

Tarde: Engenho Massangana (Casa Grande e Capela de São Mateus) – Cabo de Santo Agostinho/PE

Público: Idosas integrantes dos projetos Vida Feliz e Sonhos Não Envelhecem

Realização: ONG Giral

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