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CABO DE SANTO AGOSTINHO

Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho

Ação dos projetos "vida feliz" e "sonhos não envelhecem" celebra a semana da pessoa idosa com visita ao Centro de Artesanato e ao Engenho Massangana

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Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo AgostinhoIdosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho - Foto: Marcio Ribeiro

Um grupo de idosas atendidas pela ONG Giral, instituição sediada em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte, participa nesta quarta-feira (30) de um intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho.

A iniciativa reúne participantes da Oficina de Arte e Cerâmica dos projetos "Vida Feliz" e "Sonhos Não Envelhecem", promovendo vivências artísticas e de resgate da memória no mês em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa.

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A programação matutina ocorre no Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior, com rodas de conversa, visita ao ateliê do mestre ceramista Nena e demonstrações de modelagem em barro e torno e modelagem manual.

No período da tarde, o grupo realiza uma visita guiada ao conjunto histórico do Engenho Massangana, percorrendo a Casa Grande e a Capela de São Mateus.

Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo AgostinhoIdosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho. Foto: Marcio Ribeiro

A coordenadora dos projetos, Robervânia Costa, ressalta a relevância da atividade para o fortalecimento da cidadania na terceira idade.

“Mais do que uma visita, este intercâmbio é uma oportunidade de reconhecer a capacidade das idosas de aprender, criar, conviver e ocupar espaços culturais. A arte desperta memórias, fortalece vínculos e reafirma o protagonismo de cada participante”, destacou.

Idosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo AgostinhoIdosas atendidas pela ONG Giral realizam intercâmbio cultural no Cabo de Santo Agostinho. Foto: Marcio Ribeiro

Segundo o professor de artes plásticas da Giral, Wemison Araújo, a experiência prática busca complementar o aprendizado desenvolvido nas oficinas da ONG, estimulando o bem-estar, a convivência comunitária e o acesso à cultura.

"Elas terão contato direto com técnicas, histórias e obras que dialogam com o que vêm aprendendo na Oficina de Arte e Cerâmica. Essa troca de saberes valoriza a produção artesanal e mostra que a criação artística é uma possibilidade permanente em todas as fases da vida", concluiu.

Serviço
Locais de visitação
Manhã: Centro de Artesanato Arq. Wilson Campos Júnior (Cerâmica do Cabo e Ateliê do Mestre Nena) – Cabo de Santo Agostinho/PE
Tarde: Engenho Massangana (Casa Grande e Capela de São Mateus) – Cabo de Santo Agostinho/PE
Público: Idosas integrantes dos projetos Vida Feliz e Sonhos Não Envelhecem
Realização: ONG Giral

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