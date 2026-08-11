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Superação Idoso acamado volta a andar após um ano e emociona fisioterapeuta Imagens já acumulam mais de 10 milhões de visualizações

Após um ano, um idoso voltou a andar com a ajuda da fisioterapia e movimentou a web. Com mais de 10 milhões de visualizações, o vídeo, gravado no Rio de Janeiro por Larissa Mendonça, mostra o momento que Edir Xavier consegue dar os primeiros passos sozinho.

"Quando ele deu os primeiros passos, não foi só ele que caminhou. Caminharam junto os filhos, os cuidadores, a família, e eu, que tive o privilégio de estar ao lado dele durante todo esse processo", escreve a fisioterapeuta na publicação.

A emoção tomou conta da fisioterapeuta, que aparece feliz e emocionada no vídeo.

"Foram segundos que carregaram meses de dedicação, esforço, medo, tentativas, frustrações e, principalmente, esperança", diz.

A cena aconteceu na véspera do dia dos pais, o que significou muito para a família de Xavier. A fisioterapia ajudou o idoso durante um momento de reabilitação e, agora, pouco a pouco, devolve sua autonomia.

“Tem tanta coisa incrível nesse vídeo que não consigo definir o que é melhor. Parabéns pela humanização, pelo trabalho e pelo profissionalismo. Você reabilitou uma vida, não só uma função”, diz um dos comentários, que recebeu mais de 51 mil curtidas.

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