Região Metropolitana do Recife Idoso achado em bueiro na BR-101 entrou no buraco por conta própria: "Vou parar de andar pelo mundo" Homem contou que é acostumado a passear sozinho pelas redondezas

"Eu saí de casa de tarde, ia andar no mundo. Entrei no túnel do açude, mas não encontrei a saída e fiquei lá". O relato é do idoso João Ferreira da Silva, de 72 anos, que foi encontrado em um bueiro às margens da BR-101, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, na terça-feira (14), após passar oito dias desaparecido.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o homem, que mora no bairro de Botafogo, também em Itapissuma, contou que é acostumado a passear sozinho pelas redondezas. Quando foi encontrado, João só estava com uma bolsa, que tinha apenas documentos e cigarro.



O idoso saiu de casa no dia 7 de março, com a intenção de "ficar pelo mundo", até que entrou por conta própria no bueiro e não conseguiu sair. Ele achava que o buraco teria passagem para um açude que costumava frequentar.

"Eu não estava perdido. Lembro que entrei em um dia e sai no outro. Passei uma noite e um dia. Botaram uma escada e eu saí do buraco. Eu estava aperreado porque estava com fome e não sabia quando ia sair", afirmou o idoso.

Seu João foi encontrado por profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que trabalhavam na manutenção da rodovia.

O idoso foi encontrado por profissionais do DNIT. Foto: Divulgação/PRF

Os profissionais acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que, com o auxílio de uma escada, conseguiram retirar o homem do local. Ele apresentava sinais de desorientação e desidratação, e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Igarassu, na RMR.



"Me deram soro, tiraram meu sangue, fizeram exames e pronto. Graças a Deus estou bem, só com uma dor nos pés", contou João, que disse ter passado boa parte do tempo sentado no bueiro esperando por ajuda. "Eu pedia a Deus para sair dali".



Seu João tem a "fama" de ser teimoso, segundo informou a sobrinha dele Cirleide Ferreira. Ele sempre saía de casa, mas voltava no mesmo dia e não usava celular para se comunicar com os familiares.



"Ele não sabe mexer nessas coisas [celular]. Estava somente com uma bolsa que ele gosta de usar, com documentos e o cigarro dele. Iniciamos as buscas e fizemos um boletim de ocorrência. Quando a gente soube que ele foi encontrado com vida, foi um alívio".



O idoso, que mora com a irmã, Maria Ferreira, recebeu alta do Hospital Municipal de Igarassu ainda nessa terça-feira (14) e já está em casa. Agora, ele diz que vai evitar sair sozinho: "Vou parar de andar pelo mundo".

