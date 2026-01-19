Idoso com Alzheimer é encontrado pela PRF em Petrolina após percorrer 12 km a pé perdido em rodovia
Homem de 82 anos tinha um bilhete com endereço e contato dos filhos, o que facilitou a retorná-lo para casa
Um idoso de 82 anos com Alzheimer foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesse domingo (18), na BR-428, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Ele percorreu 12 quilômetros a pé até ser resgatado.
Segundo a corporação, policiais fazia uma fiscalização no posto da PRF de Petrolina quando avistaram o idoso andando com dificuldade pela rodovia.
O homem foi abordado e repassou poucas informações sobre o motivo de estar ali. Ele retirou, no entanto, um papel que estava no bolso e entregou aos policiais.
"No bilhete escrito à mão estava a informação de que ele é portador de Alzheimer, o endereço dele e o contato dos filhos", explicou a PRF.
Após isso, o idoso foi levado para a viatura, e foi aí que os policiais descobriram que ele havia percorrido 12 quilômetros a pé.
"Em seguida, o encaminhou em segurança até a casa dos filhos, que o receberam com alívio", finalizou a polícia.
O que fazer se encontrar alguém com Alzheimer perdido
Segundo o Ministério da Saúde, a Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, e causa a deterioração cognitiva da memória. Com isso, compromete as atividades da vida diária e provoca alterações comportamentais.
Caso encontre alguém com Alzheimer perdido, é importante manter a calma e abordar a pessoa com tranquilidade. O objetivo é tentar obter informações básicas, sem pressão, assim como os policiais nesse caso. Detalhes como endereço, nome ou contato pode ajudar muito para retorná-lo à guarda da família.
Também é importante oferecer ajuda para ligar para a polícia (190), SAMU (192) ou Bombeiros (193) para registrar o desaparecimento.