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Brasil Idoso com Alzheimer sobrevive a 11 dias perdido na Floresta Amazônica Janarino Ferreira dos Santos desapareceu no último dia 10, após entrar em uma área de mata nos arredores de Macapá

Um homem de 74 anos com Alzheimer foi encontrado após passar 11 dias perdido na Floresta Amazônica, onde sobreviveu comendo frutos silvestres e dormindo sobre leitos de folhas, informaram socorristas.

Janarino Ferreira dos Santos desapareceu no último dia 10, após entrar em uma área de mata nos arredores de Macapá, segundo um cartaz divulgado por sua família. Nove dias depois, sua neta Sara Montes pediu no Instagram que as buscas não fossem interrompidas: "Não esqueçam da gente. Não esqueçam do vovô."

Janarino foi encontrado na sexta-feira, a cerca de 10 km do local onde desapareceu, segundo publicações feitas pelo grupo de guardas-parques e por um dos socorristas.

A imprensa local reportou hoje que o idoso - um ex-garimpeiro com vasta experiência na floresta - alimentou-se de buriti e bebeu água de fontes naturais.

O guarda-parque Nerivan da Silva contou ao portal g1 que foram encontrados leitos que o homem havia preparado com folhas de açaí e pegadas que mostravam que ele caminhava em círculos. Segundo o veículo, o idoso permanece internado.

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