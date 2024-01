A- A+

Agreste Idoso de 60 anos é preso suspeito de estuprar neta de 11 anos, em Caruaru Crime acontecia há cerca de um ano, em momentos quando a criança estava sozinha com o homem

Um idoso de 60 anos foi preso em Caruaru, no Agreste, suspeito de estuprar a neta de 11 anos. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (17).



O crime acontecia há cerca de um ano, em momentos quando a criança estava sozinha com o homem.



O caso foi descoberto após a menina relatar os abusos aos familiares, que denunciaram o ocorrido na Delegacia da Mulher do município.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica contra Mulher da cidade.

Após buscas policiais realizadas com apoio da rede de proteção à mulher de Caruaru, o homem foi autuado por estupro de vulnerável e aguarda por audiência de custódia.

Veja também

internacional Blinken visitará a África Subsaariana para impedir avanços da Rússia e da China