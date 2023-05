A- A+

Recife Idoso de 61 anos é morto a tiros em estacionamento de padaria no bairro do Ipsep O homem, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu

Um idoso de 61 anos foi morto a tiros no estacionamento de uma padaria, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira (16), na rua Potengy. O homem, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homicídio foi registrado por uma equipe da Força Tarefa de Homicídios da Capital.

Não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. Ninguém foi preso até o momento.

"As investigações seguem até a elucidação do caso", informou a corporação.

