Idoso de 62 anos é morto a pauladas e tiros durante assalto na zona rural de Caruaru

A- A+

Um idoso de 62 anos foi morto a pauladas e a tiros em um sítio na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu nessa quarta-feira (30).



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), relatos apontam que a vítima, identificado como Dormeciano Salvador de Lima, estava no local quando desconhecidos, portando arma de fogo, chegaram e anunciaram o assalto.



Um dos criminosos golpeou o idoso a pauladas e disparou tiros contra ele. Os suspeitos fugiram em seguida.

O homem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas devido à complexidade do quadro clínico, ele não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.



O crime foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. As investigações seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também

POLÍCIA Homem mata a facadas suspeito que invadiu casa, esfaqueou e tentou estuprar mulher em Olinda