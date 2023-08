A- A+

Crime Idoso de 62 anos é preso por estupro de menina de 7 anos em Altinho, no Agreste Vítima estava na casa da avó quando foi abordada pelo suspeito

Um idoso de 62 anos foi preso por estupro de vulnerável, na cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco. A vítima é uma criança de 7 anos, que estava na casa da avó quando foi abordada pelo suspeito.



O crime aconteceu nessa terça-feira (15), no bairro Cohab. Segundo a Polícia Civil do Estado (PCPE), a criança estava na residência da avó, quando o autor se aproximou e pediu um copo de água.

No momento em que a avó foi buscar a água, o homem chamou a criança para um terreno que fica em frente à casa, onde teria acariciado as partes íntimas e beijado o rosto da menina.



A avó da criança acionou a Polícia Militar, que enviou agentes do 4º BPM ao local.

Após buscas, o idoso foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Altinho, onde foi autuado por estupro de vulnerável.

