crime Idoso de 70 anos é preso, no Rio de Janeiro, por vender objetos com símbolos nazistas na internet Prisão em flagrante aconteceu durante a operação 'Lembrança Ingrata', deflagrada pela Polícia Federal

Um idoso de 70 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (15), pelo crime de apologia ao nazismo. Ele é investigado por comercializar objetos com símbolos nazistas pela internet.

A prisão em flagrante foi feita por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER), que cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do idoso, localizada em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio.

A investigação começou após policiais federais receberem uma notícia-crime de uma organização não-governamental (ONG) sobre a existência de uma página na internet que vendia os objetos.

Através do site, o investigado estaria comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para divulgação do nazismo.



Depois de uma análise meticulosa de dados digitais, que resultaram na identificação do alvo da operação, eles confirmaram que o homem continuava comercializando os produtos em apologia ao nazismo.

Na casa do investigado foram apreendidas uma bandeira, revistas, breves e moedas com a cruz suástica, o que resultou em sua prisão em flagrante. Ele responderá pelo crime de apologia ao nazismo, cuja pena é de cinco anos de reclusão, além de multa.

Em janeiro de 2022, a Assembleia-Geral da ONU aprovou uma resolução voltada a condenar o negacionismo e a distorção do Holocausto. No texto, a Assembleia expressa preocupação com a ascendência de tal comportamento proporcionada pelos novos meios de comunicação, como as redes sociais.

