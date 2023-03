Idoso de 72 anos, desaparecido há oito dias, é encontro dentro de bueiro na BR-101, em Itapissuma

A- A+

Um idoso de 72 anos, que estava desaparecido há oito dias, foi encontrado nesta terça-feira (14), dentro de um bueiro às margens da BR-101, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi achado por profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que trabalhavam na manutenção da rodovia.



A PRF foi acionada para a ocorrência e, com a ajuda de uma escada, conseguiram retirar o idoso do local. O homem, que apresentava sinais de desorientação e desidratação, reencontrou familiares que procuravam por ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar os primeiros socorros. O idoso foi encaminhado ao Hospital Municipal de Igarassu.

