Agreste Idoso de 73 anos procurado por homicídio em SP é detido durante fiscalização da PRF em Garanhuns Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto emitido em janeiro de 2024

Um idoso de 73 anos, procurado pelo crime de homicídio em São Paulo, foi detido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (30).



Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto emitido em janeiro de 2024.



O foragido da Justiça estava em um carro abordado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232.

Policiais realizavam ronda próximo ao posto da corporação quando deram ordem de parada ao veículo, que era ocupado apenas pelo motorista.



Em consulta ao documento apresentado, a equipe encontrou um mandado de prisão emitido pela 5ª Vara do Júri de São Paulo, desde janeiro do ano passado.



"O idoso alegou que havia algum erro no mandado, mas o documento estava válido até 2043", informou a PRF.



O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, ficando à disposição da Justiça.

