Idoso de 73 anos procurado por homicídio em SP é detido durante fiscalização da PRF em Garanhuns

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto emitido em janeiro de 2024

Foragido da Justiça estava em um carro abordado durante fiscalização da PRF na BR-232Foragido da Justiça estava em um carro abordado durante fiscalização da PRF na BR-232 - Foto: PRF/Divulgação

Um idoso de 73 anos, procurado pelo crime de homicídio em São Paulo, foi detido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (30).

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto emitido em janeiro de 2024.

O foragido da Justiça estava em um carro abordado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232.

Policiais realizavam ronda próximo ao posto da corporação quando deram ordem de parada ao veículo, que era ocupado apenas pelo motorista.

Em consulta ao documento apresentado, a equipe encontrou um mandado de prisão emitido pela 5ª Vara do Júri de São Paulo, desde janeiro do ano passado.

"O idoso alegou que havia algum erro no mandado, mas o documento estava válido até 2043", informou a PRF.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, ficando à disposição da Justiça.

