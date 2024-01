A- A+

Recife Idoso de 74 anos é preso no Recife suspeito de agredir e ameaçar esposa e estuprar filhas Caso foi registrado na Delegacia do Vasco da Gama

Um homem de 74 anos foi preso no bairro de Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, suspeito de agredir e ameaçar a esposa. Ele também é investigado por estupro contra duas filhas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a esposa, que apresentava lesões corporais no pescoço, buscou a delegacia do bairro para relatar que havia sido agredida pelo seu companheiro.

Na ocasião, a mulher afirmou que o fato ocorreu diversas vezes durante a convivência do casal.

Ainda durante a denúncia, a vítima, que tem 10 filhos com o suspeito, relatou que o homem estuprou duas filhas.

Segundo a PCPE, o suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça por violência doméstica e familiar.

Os detalhes do caso serão apresentados pela corporação ainda na manhã desta segunda-feira (22).



Veja também

guerra no oriente médio Parentes de reféns em Gaza invadem sessão do parlamento israelense