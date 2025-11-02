A- A+

aviação Idoso de 74 anos morre em voo São Paulo - Recife após falha técnica elevar temperatura a 32°C Homem passou mal por volta das 10h40, já no portão de embarque

Um passageiro de 74 anos morreu na manhã desse sábado, 1º de novembro, após o voo G3 1878 da Gol Linhas Aéreas, que seguia do aeroporto internacional de São Paulo (GRU) para Recife (REC), realizar um pouso alternado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (CNF).

Segundo a companhia, a aeronave apresentou uma falha técnica no sistema de refrigeração, o que fez a temperatura dentro da cabine chegar a 32 °C. Por segurança, o comandante desviou a rota e realizou o pouso em Confins, onde todos os passageiros desembarcaram.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, o idoso passou mal por volta das 10h40, já no portão de embarque, e recebeu atendimento imediato da equipe médica do aeroporto.

Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado às 11h21.

"O passageiro, de 74 anos, que desembarcava de voo da Gol Linhas Aéreas, sofreu um mal súbito por volta das 10h40. A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até as 11h21, quando foi constatado o óbito. A companhia aérea foi informada e está prestando apoio aos familiares", declarou, em nota, o aeroporto de Confins.

Após o ocorrido, o voo seguiu viagem e pousou em Recife às 16h31, segundo o portal Flight Aware.

Em nota, a Gol lamentou o ocorrido e informou estar prestando apoio à família da vítima. A empresa afirmou que a decisão de alternar o voo seguiu os protocolos de segurança da companhia.

Leia nota da Gol sobre o ocorrido:

"A GOL informa que a aeronave do voo G3 1878 deste sábado (01/11), entre Guarulhos (GRU) e Recife (REC), apresentou falha técnica na refrigeração de cabine, com a temperatura a bordo chegando a 32ºC. O comandante alternou prontamente e pousou no aeroporto de Confins (CNF), onde todos os clientes desembarcaram

A decisão de alternar segue os protocolos de segurança da Companhia.

Após o desembarque, já no terminal, um passageiro passou mal e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto. A companhia foi informada que foi declarado o óbito por causa indeterminada.

A Companhia lamenta profundamente e está oferecendo todo o apoio à família."

Leia nota da BH Airport:

"O BH Airport lamenta profundamente o falecimento de um passageiro ocorrido na manhã deste sábado, no portão de embarque 31, área doméstica do terminal.

O passageiro, de 74 anos, que desembarcava de voo da Gol Linhas Aéreas, sofreu um mal súbito por volta das 10h40. A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até as 11h21, quando foi constatado o óbito.

A companhia aérea foi informada e está prestando apoio aos familiares.

O BH Airport reforça seu compromisso com o cuidado, a segurança e o bem-estar de todos os passageiros."

Veja também