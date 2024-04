A- A+

Um idoso de 76 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (22), na rua Nossa Senhora do Desterro, depois que a vítima, identificada como Antônio Lima do Nascimento, saiu de um culto evangélico.

Imagens de segurança do local registram o ocorrido. No vídeo, o idoso, que aparece usando bermuda, dobra em uma rua quando um homem passa correndo por ele.

Na sequência, um segundo homem atira na direção do primeiro e acaba atingindo o idoso, que cai no chão no mesmo momento. O autor dos disparos continua disparando, mas foge do local.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para a área, o idoso chegou a ser levado por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, em Jaboatão, mas não resistiu.

"Suspeitos teriam ido ao local para executar um desafeto, e a vítima, que não tinha ligação com o caso, acabou atingida", destacou a PMPE.

A Polícia Civil de Pernambuco também confirmou o ocorrido e disse que o homicídio foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.



"As investigações seguem até o esclarecimento total do fato", informou a PCPE.

