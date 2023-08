A- A+

Mata Sul Idoso de 83 anos morre atropelado no dia do aniversário, na BR-101, em Palmares Acidente aconteceu por volta das 18h dessa terça-feira (15), no km 197,5

Um idoso de 83 anos morreu atropelado no dia do aniversário, na BR-101, em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h, dessa terça-feira (15), no km 197,5.



A corporação informou que o veículo envolvido no acidente não foi identificado, mas a suspeita é de que o idoso tenha sido atropelado por uma carreta.

O Instituto de Criminalística (IC) também esteve na área. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

GREVE TRT-6 condena Sindicato dos Metroviários a pagamento de multa por descumprimento de liminar