POLÍCIA Idoso de 84 anos é morto com facada no pescoço na Zona Norte do Recife Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo passou por perícias criminal e papiloscópica e foi encaminhado em seguida para o Instituto de Medicina Legal

Um idoso de 84 anos foi morto dentro de sua casa com uma facada no pescoço, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, na tarde de quarta-feira (13). Ele foi identificado como Elmiro Lemos de Vasconcelos.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo passou por perícias criminal e papiloscópica e foi encaminhado em seguida para o Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

"Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa ajudar a localizar os suspeitos, poderá ser repassada para a ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou na delegacia mais próxima", informou a Polícia Civil de Pernambuco.

A ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, através dos números: 0800 081 5001 e (81) 9.9488-3455.

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. "As investigações seguem em andamento até a completa elucidação", completou a Polícia Civil.

