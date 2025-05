Idoso é assassinado a facadas em São Lourenço da Mata; duas mulheres são presas em flagrante

A- A+

Um idoso de 69 anos foi assassinado a facadas, na noite dessa quinta-feira (22), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Duas mulheres de 18 anos foram presas em flagrante suspeitas de terem cometido o crime no interior de uma casa na rua Maria do Carmo, no bairro Chão de Tábua.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte como latrocínio consumado, o crime de roubo seguido de morte.

As duas suspeitas serão encaminhadas à audiência de custódia, acrescenta a polícia, e seguem à disposição da Justiça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter sido acionado para a ocorrência, registrada como "agressão por arma branca" às 21h45 de quinta-feira.

O óbito do idoso, no entanto, aconteceu antes do atendimento das equipes de resgate.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A motivação do crime deverá ser apontada pelo inquérito policial aberto pela Polícia Civil.



Veja também