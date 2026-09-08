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RMR Idoso é preso após furtar ambulância em hospital, colidir com veículos e cair em canal no Cabo Homem de 64 anos foi detido por funcionários da unidade

Um idoso de 64 anos foi preso após furtar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Hospital Dom Hélder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na noite da segunda-feira (7), e o homem foi detido após cair em um canal com o veículo durante a tentativa de fuga.

De acordo com o hospital, a ambulância havia chegado ao local para deixar uma pessoa na emergência quando tudo aconteceu. O idoso era o acompanhante de um paciente da unidade.

"O hospital reforça que não houve vítimas e que a fachada da unidade não foi danificada. O atendimento e funcionamento da unidade seguem normalmente", completou a unidade, por meio de nota.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito "teria levado o veículo e, durante a fuga, colidido com outros automóveis e quase atropelado funcionários, antes de perder o controle e cair em um canal". Ainda durante a tentativa de fuga, ele colidiu com uma parede da área externa de manutenção do hospital.

"Ele foi detido por funcionários da unidade hospitalar. O homem recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia do Cabo de Santo Agostinho, onde foram adotadas as medidas cabíveis", completou a Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o idoso foi preso em flagrante pelos crimes de furto de veículo e dano/depredação.

"Após ser autuado, o homem ficou à disposição da Justiça", reiterou a corporação.

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