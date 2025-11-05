A- A+

PERNAMBUCO Idoso é preso em flagrante por estuprar sobrinha em Ipojuca A vítima é uma mulher de 28 anos

Um idoso de 60 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira (3) após estuprar a sobrinha, uma mulher de 28 anos.

O crime aconteceu no bairro de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi encaminhado para a 42ª Delegacia de Ipojuca. Lá, foram realizados os procedimentos cabíveis.

O homem já foi para audiência de custódia. O crime pode ter pena de prisão de seis a 10 anos.

