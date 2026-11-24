Região Metropolitana do Recife
Idoso é preso em Olinda suspeito de estuprar a filha adolescente de 14 anos
Prisão aconteceu nessa segunda-feira (23), no bairro de Ouro Preto
Um idoso de 64 anos foi preso suspeito de estuprar a filha, uma adolescente, de 14.
A prisão aconteceu nessa segunda-feira (23), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), contra o suspeito, que não teve o nome divulgado, havia um mandado de prisão pelo crime de estupro.
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O mandado foi cumprido por meio da 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Olinda.
"O suspeito foi localizado em sua residência, detido e encaminhado à delegacia. Após os procedimentos cabíveis, foi colocado à disposição da Justiça", afirmou a PCPE.
A corporação não informou detalhes do crime.