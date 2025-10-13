A- A+

Detido Idoso procurado por estupro de criança e adolescente é preso em Belo Jardim O homem de 75 anos estava foragido de um crime que ocorreu em 2009, quando as vítimas tinham 11 e 13 anos de idade

Procurado pelo estupro de uma criança e de uma adolescente, um idoso de 75 anos foi preso na última terça-feira (7).

O foragido foi abordado durante a Operação Alerta Lilás, na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste.

O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo 15⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A equipe da PRF descobriu que havia um mandado de prisão em aberto emitido em setembro deste ano, pela 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O caso que levou a prisão do homem ocorreu em 2009, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). As vítimas tinham 11 e 13 anos de idade à época.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, para ser apresentado à justiça. O processo resultou em 25 anos e seis de reclusão pelos crimes.

