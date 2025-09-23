A- A+

Assalto Idoso leva rasteira em assalto na Zona Norte do Recife; suspeitos foram apreendidos em flagrante Caso aconteceu no último domingo (21), no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife

Um casal de idosos foi vítima de um assalto, no último domingo (21), no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que, ao reagir ao assalto, o idoso foi agredido pelos suspeitos, chegando a levar uma rasteira de um deles.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos de cometerem o crime foram um homem de 19 anos e um adolescente de 16.

Eles foram apreendidos em flagrante após serem localizados e abordados no bairro do Arruda, também na Zona Norte da cidade, em um carro com restrição de roubo. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Atos Infracionais.

Os suspeitos foram autuados por roubo de veículo e roubo a transeunte. Ainda segundo a Polícia Civil, os autores foram encaminhados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficaram à disposição da justiça.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, mas que vem realizando rondas ostensivas, policiamento a pé nas principais vias e praças, GATI e motopatrulheiros na região.

Ainda no comunicado, a corporação afirmou que “serão feitas análises de dados, decorrentes das ocorrências na área, com intuito de direcionar o planejamento para a intensificação do policiamento no local, a fim de reprimir ou inibir novas práticas delitivas”.

A PM ainda reiterou a importância da população prestar informações das ocorrências nas delegacias e pelo número 190.



