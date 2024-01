A- A+

Acidente Idoso morre ao cair de escada rolante no Metrô do Recife; transporte segue em funcionamento Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 16h10, mas vítima não resistiu

Um idoso morreu, na tarde desta sexta-feira (12), ao cair de uma escada rolante que fica localizada dentro da Estação Central do Metrô do Recife, na área central da Capital pernambucana.

A idade dele não foi divulgada até o momento. O corpo permanece no espaço ao lado de uma mochila preta, aguardando a chegada de uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML). O transporte não parou o funcionamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pouco depois das 16h, mas já encontrou o corpo do homem sem sinais vitais.

De acordo com a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, um vendedor ambulante “travou” o fluxo de pessoas na subida da escada com um carrinho, o que ocasionou um tumulto. Foi então que o idoso se desequilibrou e caiu da parte de cima lateral da escada.

Ainda não há previsão para chegada da perícia do Instituto de Criminalística (IC), nem do Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou a informação.

Confira o comunicado na íntegra:

"A CBTU informa que na tarde dessa sexta-feira (12) um carrinho de produtos travou uma das escadas rolantes da Estação Recife provocando tumulto e a queda de um usuário que veio a falecer.

Os órgãos técnicos da CBTU já foram acionados para acompanhar as investigações com as demais autoridades competentes e a companhia já está adotando todas as providências cabíveis e necessárias para esclarecer as circunstâncias que envolveram a fatalidade.

As escadas rolantes são equipamentos que exigem sempre muita atenção, em especial nos horários de maior fluxo de pessoas e situações atípicas.

A CBTU lamenta profundamente o acidente e, assim que houver novas informações, estas serão divulgadas nos canais oficiais da companhia."

