PERNAMBUCO Idoso morre após ser atropelado enquanto atravessava a rua em São Lourenço da Mata Homem de 76 anos chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, mas não resistiu

Um idoso de 76 anos morreu após ser atropelado enquanto atravessava a rua, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite do último sábado (8).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem chegou a ser levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, mas não resistiu e morreu no domingo (9).

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o idoso atravessando de uma calçada para outra. Neste momento, ele é surpreendido pelo carro, que o atropela.

Depois da colisão, a vítima permaneceu caída no chão. Populares chegaram a se aproximar para tentar prestar socorro até a chegada do Corpo dos Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que fez o atendimento inicial antes de levá-lo ao HR.

Não há confirmação sobre a identidade do motorista do veículo. A Polícia Civil se limitou informar que as "investigações seguem até a elucidação dos fatos".



Outro atropelamento

Uma idosa morreu após ser atropelada por um veículo no quilômetro 100 da BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

O acidente foi registrado na manhã do domingo (9), por volta das 6h49. A idade da vítima não foi divulgada.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, em nota divulgada nesta segunda-feira (10), o veículo envolvido na colisão saiu do local e não foi localizado.

