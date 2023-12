A- A+

Um idoso de 71 anos morreu, na quarta-feira (20), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, após ter a casa invadida por dois assaltantes. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, um deles, que terminou preso, confessou ter entrado no local com um segundo homem e roubado dinheiro e uma televisão.

Ainda segundo esse suspeito, o outro homem, que fugiu e não foi encontrado, deu uma pancada na cabeça do idoso com uma cadeira.

Os policiais chegaram ao local, no residencial Luiz Bezerra Torres, no Alto do Moura, e notaram o homem em "atitude suspeita" em frente a casa. Ele estava com uma quantia de dinheiro no bolso e confessou o crime aos agentes.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Caruaru como latrocínio, o crime de roubo de seguido de morte da vítima. O suspeito que foi preso foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Veja também

Rio de Janeiro Sara Silva, jovem de 18 anos que engravidou de quíntuplos, anunciou que o namorado terminou com ela