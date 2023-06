A- A+

INCÊNDIO Idoso morre carbonizado em casa em Jaboatão; suspeita da perícia é de que ele dormiu enquanto fumava As cinzas do cigarro teriam iniciado as chamas, segundo perito do IC

Um idoso de 65 anos morreu carbonizado em um incêndio dentro de casa em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (19).

A vítima morava sozinha na residência, localizada na rua Nossa Senhora do Desterro, na comunidade do Córrego da Gameleira, bairro de Jardim Jordão.

De acordo com o perito Severino Arruda, do Instituto de Criminalística (IC), a suspeita é de que o homem dormiu enquanto fumava. As cinzas do cigarro teriam iniciado as chamas.

"Não tinha ventilador, não tinha tomada por perto. No meu entendimento, foi por causa de cigarro. Se tivesse sido vela, teriam ficado resíduos", explicou o perito à Folha de Pernambuco, acrescentando que partes do corpo do homem carbonizaram completamente, tendo o corpo sido encontrado com ossos à mostra.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do incêndio por volta das 5h40 - a corporação informou que a residência era um privê. Segundo os bombeiros, outras duas casas também foram parcialmente atingidos pelo fogo.

Defesa Civil e Polícia Científica foram acionadas para o local. De acordo com Severino Arruda, o laudo que irá atestar a causa do incêndio que resultou na morte do idoso deve sair em até 30 dias.

O corpo do idoso foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

GRANDE RECIFE Motorista capota carro e sai andando em Jaboatão; veja vídeo