Idoso morre em deslizamento de terra em Barreiros, Zona da Mata Sul de Pernambuco

A- A+

Um homem de 72 anos morreu em um deslizamento de terra na cidade de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (4).

Segundo informações da Defesa Civil de Barreiros, José Rocha Lins foi soterrado enquanto varria o quintal na parte de trás de sua casa, localizada no bairro de Santa Gorete.

A equipe ainda informou que, apesar das fortes chuvas, o deslizamento foi provocado devido a uma obra irregular feita por um vizinho na parte superior do talude.

A Secretaria de Ação Social informou que está realizando o acompanhamento junto a família, disponibilizando auxílio funerário e o acompanhamento psicológico necessário.

Alerta Apac

Na manhã desta quinta, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de estado de atenção para uma previsão de chuva com intensidade moderada a forte no Grande Recife e na Zona da Mata do Estado.

Dez pessoas desabrigadas em Petrolina

A chuva também causou estragos em outras regiões do Estado. De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, só no município de Petrolina, no Sertão, foi registrado um acumulado de 98 milímetros.

O forte nível de chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Até o momento, dez pessoas estão desabrigadas devido ao avanço dos níveis de água.

A corporação informou que, até as 13h desta quinta, não foram relatadas outras ocorrências para a central da Defesa Civil.

Imóvel em risco em Paulista

Em Paulista, na Região Metropolinta do Recife (RMR), a Defesa Civil recebeu ocorrência para colocação de lonas plásticas em Jardim Paulista Alto e uma outra solicitação de vistoria em imóvel de risco em Arthur Lundgren II.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o município contabilizou 60 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Jaboatão

A Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, registrou acumulado de 61 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, sem ocorrências significativas, até o momento. Por enquanto, equipes estão em campo realizando vistorias.

Níveis de chuva

Segundo informações da Apac, a previsão é que as chuvas persistam ao longo do dia na Região Metropolitana e cheguem ao Agreste, às Zonas da Mata e ao Sertão.

Às 12h45, os locais que registraram mais chuvas nas últimas seis horas foram:

Olinda - 79,69 milímetros;

- 79,69 milímetros; Paulista - 75,80 milímetros;

- 75,80 milímetros; Barreiros - 73,57 milímetros;

- 73,57 milímetros; Recife - 61,44 milímetros.



Veja também

SAÚDE CFM proíbe procedimento pré-aborto; entidades criticam