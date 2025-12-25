A- A+

INCÊNDIO NO RIO Idoso morto em incêndio em quadra de escola de samba do Rio estaria ajudando na montagem de fogos Fogo também destruiu 70% das fantasias da agremiação para o Carnaval de 2026

O homem de aproximadamente 70 anos, morto em um incêndio que atingiu a quadra da Escola de Samba Gato de Bonsucesso, na favela Nova Holanda, na Zona Norte do Rio, na véspera de natal, estaria ajudando na montagem de uma cangalha de fogos de artifício para uma comemoração natalina na comunidade.



Segundo informações repassadas por moradores, o idoso tinha um problema de locomoção e não teria conseguido sair do local após o fogo ter início.



As chamas destruíram pelo menos 70% das fantasias da escola para o carnaval de 2026.



A agremiação integra atualmente o Grupo de Avaliação (equivalente à quinta divisão do carnaval fluminense), e desfila na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Vaqueire.





Segundo uma nota da escola, os fogos de artifício teriam causado o incêndio. Além do idoso, outras três pessoas estariam ajudando na armação das cangalhas.



O trio conseguiu escapar sem ferimentos. Os bombeiros foram acionados para o local às 12h16.



Os quartéis da Ilha do Fundão e de Benfica atuaram no combate às chamas que, após quatro horas de trabalho, foram controladas.



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram barulhos de explosões em meio à fumaça, barulhos semelhantes a fogos de artifício, o que condiz com o comunicado da agremiação.

Em 2025, a Gato de Bonsucesso desfilou no Grupo Bronze, equivalente à 4ª divisão do carnaval. Com alguns problemas, a escola entrou para desfilar com 480 integrantes, não atingindo o mínimo de 600 componentes. Por conta disso, foi rebaixada para o Grupo de Avaliação.

A escola não conta com nenhum tipo de subvenção e sobrevive apenas da renda de eventos realizados na quadra. Uma reunião deverá acontecer nos próximos dias para definir o que a agremiação fará para conseguir desfilar no carnaval de 2026.

