TRÁFICO Recife: idoso é preso ao desembarcar no TIP com 68 quilos de maconha Segundo a PF, idoso estava em ônibus vindo do Sertão de Pernambuco

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante no Terminal Rodoviário do Recife (TIP), no bairro do Curado, na Zona Oeste da cidade, com 21 quilos de maconha. Ele estava em um ônibus com origem do Sertão de Pernambuco quando foi abordado por agentes da Polícia Federal (PF), que encontraram a droga em 11 tabletes guardados em uma caixa de papelão.

Policiais federais foram informados do desembarque do idoso no TIP com a maconha, bem como de características do ônibus intermunicipal em que ele estava.

"Os federais montaram vigilância, vindo a localizar o coletivo, momento em que foi realizada uma abordagem quando um dos passageiros desembarcou com uma caixa, culminando com a localização de cerca de 21 quilos de maconha", afirmou a PF em comunicado nesta quarta-feira (30).

A prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (24), durante investigação de rotina.

Ainda segundo a PF, o idoso, que mora no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, tem antecedentes criminais e já foi preso por tráfico internacional de drogas em São Paulo, há 11 anos.

Após a droga ser encontrada, o idoso recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à sede da Polícia Federal no Recife, onde foi autuado por tráfico de drogas, crime cujas penas podem variar de cinco a 15 anos de reclusão.

Em interrogatório, acrescentou a PF, o idoso afirmou ter sido contratado para levar a droga do Sertão para a Capital pernambucana, mas não deu detalhes sobre demais envolvidos no esquema criminoso.

A polícia continua investigando o caso para elucidar os fatos. O idoso, por fim, foi levado para audiência de custódia, que confirmou sua prisão preventiva. Ele foi encaminhado para o presídio.

