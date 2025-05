A- A+

RIO DE JANEIRO Idoso que teve corpo ocultado recebia dois benefícios do INSS; filhos são investigados por crime Dario D'Ottavio, de 88 anos, foi encontrado em decomposição dentro de casa na Ilha do Governador

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a ocultação do cadáver de Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, encontrado em avançado estado de decomposição em uma casa na Rua Bene, na Ilha do Governador. Segundo o delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador), as diligências revelaram nesta sexta-feira que o idoso era titular de dois benefícios previdenciários ativos junto ao INSS — um de aposentadoria e outro de pensão por morte.

A informação reforça a principal linha de apuração até o momento: a possível motivação financeira por parte dos filhos da vítima, Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Conceição Marchese D’Ottavio, que foram presos em flagrante no local, segundo o delegado.

— As diligências iniciais revelaram que o falecido era titular de dois benefícios previdenciários ativos junto ao INSS, sendo um de aposentadoria e outro de pensão por morte, o que reforça suspeitas sobre possível motivação financeira por parte dos indiciados. Essa linha de apuração segue sob análise, sem prejuízo da consideração de outras hipóteses investigativas — destacou o delegado.

Os dois permanecem sob cuidados médicos em uma unidade hospitalar e têm audiência de custódia marcada para esta sexta-feira, na Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, onde a Justiça decidirá se responderão ao processo em liberdade ou permanecerão presos.

