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OLINDA Idoso vende pudins em praia de Olinda para pagar exames: "Precisava e não tinha dinheiro" A história de Vital Maria da Costa, 85 anos, ganhou grande repercussão e uma corrente de solidariedade nas redes sociais

Um idoso de 85 anos foi visto vendendo pudim em uma caixa de isopor na praia de Casa Caiada, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O vídeo do momento, publicado no último domingo (11), viralizou nas redes sociais, alcançando 1,9 milhão de visualizações.



A história de Vital Maria da Costa sensibilizou milhares de pessoas e criou uma verdadeira corrente de solidariedade para o vendedor, que busca angariar fundos para pagar exames e remédios.

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Seu Vital, como é conhecido, afirmou que ele mesmo prepara os pudins que vende. Os sabores são de doce de leite, café e tradicional.

"Queria agradecer o que vocês fizeram por mim. Tenho esposa, filhos, tudinho. Então eu fiz os pudins e fui vender na praia e agradeço muito ao pessoal por ter comprado os meus pudins", agradeceu.

Idoso vende pudins em praia de Olinda para pagar exames: "Precisava e não tinha dinheiro" - https://t.co/k7U1OyPxqW pic.twitter.com/2N9uDoFCts — Folha de Pernambuco (@folhape) August 11, 2026



Em outro vídeo publicado nas redes sociais, o empresário Jonatha Felipe, que fez o primeiro registro, deu mais detalhes sobre a história do idoso, que o comoveu de cara pela gentileza e pelo cuidado em vestir roupas formais, mesmo na praia.



A decisão de vender os pudins surgiu da necessidade: Seu Vital tem problemas com uma hérnia, que já está em estágio avançado, complicações nos rins e na próstata, além de conviver com dores de cabeça constantes.

"Já chegou um momento dele [Seu Vital] usar cinta porque não está mais aguentando de tanta dor. A hérnia vai crescendo se você não fizer cirurgia ou seguir de acordo o tratamento. Fora isso, ele toma medicamento para próstata. Ele depende do SUS, mas não tem condições de pagar ou fazer exames particulares", explicou Jonatha Felipe.

A partir desse primeiro vídeo do empresário, a história chegou à médica orofacial Ana Júlia Leal, que é quase vizinha do idoso, que mora no bairro do Janga, em Paulista. Ela foi até lá e gravou um vídeo com Seu Vital, que pôde contar um pouco mais sobre a própria história.

"O médico falou que eu precisava desse exame rápido, e, para fazer esse exame, eu precisava do dinheiro. Eu gosto de andar, passear, de vender as coisas, porque [isso] é saúde", afirmou.

A médica compartilhou também a chave Pix do Seu Vital (052.535.274-00). Por lá, é possível comprar o pudim virtualmente e ajudá-lo.

"Muito obrigado por estar fazendo isso por mim. Obrigado mesmo, Deus abençoe. Nas minhas orações eu coloco todo mundo que está fazendo pix para mim para Deus ajudar também", agradeceu Seu Vital.

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