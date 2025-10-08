Idosos abandonados em asilo em condições insalubres, em Campo Grande, são resgatados
Imóvel foi interditado e os responsáveis, indiciados
Policiais civis da Delegacia de Atendimento a Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em operação conjunta com a Vigilância Sanitária e a Secretaria municipal de Envelhecimento Saudável, deflagraram uma fiscalização, nesta quarta-feira, em um asilo clandestino de idosos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Os agentes foram ao endereço, na Estrada do Cabuçu, após denúncias sobre más condições e exposição a riscos dos moradores do local.
Durante a ação, 16 idosos foram encontrados em situação de insalubridade. Por isso, o imóvel foi interditado e os responsáveis, indiciados. As investigações continuam e podem encontrar outras infrações.
Leia também
• Polícia Civil reforça ações contra golpes em idosos durante Semana Estadual do Idoso
• STF pauta 'uberização', Ferrogrão e direito de idosos em plano de saúde para outubro
Os idosos serão encaminhados a locais adequados. Os parentes das vítimas, responsáveis pelas internações, também podem ser indiciados por exposição a risco da saúde de pessoa idosa e ainda por abandono dos idosos em instituição de longa permanência.
A operação é parte da Operação Virtude, uma iniciativa nacional de combate à violência contra idosos que ocorre ao longo do mês de outubro. Além das ações de repressão, há ainda eventos de conscientização em busca da proteção às pessoas de terceira idade.