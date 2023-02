A- A+

Coronavírus Idosos aproveitam primeiro dia de vacinação bivalente contra a Covid-19 no Recife; veja onde agendar Capital antecipou início da imunização para esta sexta-feira (24)

Já no primeiro dia de aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, pessoas que se encaixam no grupo contemplado na primeira fase procuraram postos de saúde do Recife para tomar a vacina.

No Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, a aposentada Maria da Conceição, 71, aproveitou uma ida ao posto para tomar o reforço.

“Temos que nos cuidar, principalmente nós, idosos. Tomem as vacinas que é importante. Eu tive Covid duas vezes, mas com poucos sintomas porque eu estava vacinada”, disse.

Caso semelhante aconteceu com Valter Beltrão, 85, que contraiu Covid e, com o esquema de vacinação completo, teve apenas sintomas leves.



“Fui pego após ter tomado a quarta dose e tive que ficar em casa, em isolamento. Desde então, estava acompanhando para saber quando poderia tomar a próxima. Não precisa ter medo, pode vir que a recepção dos profissionais é excelente”, conta Valter.

Coordenadora da vacinação contra a Covid no Distrito Sanitário 3 do Recife, Flavya Macedo explicou que a vacina bivalente protege contra a variante original e novas cepas, como a ômicron BA.1 ou BA.4/BA.5.

“Para tomar a bivalente, é preciso ter o esquema vacinal completo, de modo que o imunizante serve como reforço”, diz a agente. Recomenda-se, ainda, que pacientes com quadros agudos de gripe não tomem a vacina enquanto persistirem os sintomas.

Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)

Prioritários

A vacina bivalente de reforço da Pfizer começou a ser aplicada no Recife nesta sexta-feira (24). Os primeiros grupos que podem receber o imunizante são idosos a partir de 70 anos, pessoas que vivem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência (ILPI) e Residência Inclusiva (RI) e imunocomprometidos a partir de 12 anos.

Para tomar a nova vacina, é preciso ter recebido pelo menos duas doses do imunizante contra a Covid-19, tendo a última delas sido administrada há ao menos quatro meses.

Na primeira etapa, foram destinadas 30.732 doses à capital pernambucana. Para agendar a aplicação da vacina, as pessoas contempladas podem acessar o site Conecta Recife, plataforma também disponível em aplicativos de celular.

No momento da vacinação, é solicitado documento de identificação e comprovante de vacinação que ateste que o paciente recebeu o esquema completo (cartão de vacinação físico ou digital, disponível no Conecta Recife).

No caso de menores de idade imunocomprometidos, é necessária a presença de pais ou responsáveis, alem da documentação oficial da criança e comprovante de residência de um dos responsáveis. A vacinação de pessoas que vivem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência (ILPI) e Residência Inclusiva (RI) será feita nos próprios espaços.

Postos de vacinação

Quatro postos de saúde e quatro shoppings da capital têm a vacina bivalente em estoque, de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife:

- Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena;

- Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama;

- Centro de Saúde Professor Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte;

- Shopping Recife, em Boa Viagem;

- RioMar, no Pina;

- Boa Vista, na área central da cidade;

- Tacaruna, em Santo Amaro.

