Idosos contam com novo serviço exclusivo de cuidados intensivos

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Considerado um dos mais modernos centros de saúde de Pernambuco, o Hospital Jayme da Fonte (www.jaymedafonte.com.br) avança na assistência, com o lançamento de um novo serviço de alta complexidade, a Unidade de Cuidados Integrais do Idoso, exclusivo para pacientes 60+. A internação terapêutica especializada está agregada a uma visão holística, valorizando os vínculos pessoais e familiares, que impactam diretamente no tratamento. O geriatra Sérgio Murilo explica essa inovação e fala detalhes da nova unidade. Confira:

O que motivou a abertura desse novo serviço?

Sérgio Murilo - O envelhecimento da população brasileira tem exigido transformações no setor de saúde para o atendimento das demandas que vêm surgindo. De acordo com o último censo, mais de 15% da população brasileira tem 60 anos ou mais, um aumento de 56% em relação ao estudo anterior (2010). A expectativa é chegar a mais de 75,3 milhões de pessoas idosas em 2070.

Quais os diferenciais desta unidade de idosos?

Sérgio Murilo - O serviço conta com novos leitos e uma equipe especializada, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais, assegurando o monitoramento contínuo do paciente; infraestrutura em conformidade com as necessidades dos idosos, projetada dentro dos mais modernos parâmetros, totalmente acessível. O cuidado integral, porém, vai além, com uma área de convivência familiar, totalmente arborizado, conectado à natureza, com plantas especiais, como orquídeas. Ainda, um espaço ecumênico que possibilita momentos de reflexão pessoal, de conexão com a fé.

–Espaço ecumênico para momentos de reflexão e conexão com a fé. Foto: Divulgação

Essa integração com a família ajuda no tratamento?

Sérgio Murilo - O fortalecimento do vínculo afetivo, com o total envolvimento dos familiares durante todas as etapas da internação terapêutica, é fundamental para a evolução do paciente. Até mesmo a ambientação dos espaços, fugindo do que tradicionalmente conhecemos como um ambiente de internação. Tudo isso contribui para a redução da ansiedade, do medo, do sentimento de abandono, de incertezas que rondam um ambiente hospitalar.

Como se realiza efetivamente esse atendimento?

Sérgio Murilo - Nossos protocolos são rigorosos, observando o que entendemos fundamental, como a humanização do atendimento. Uma etapa importante é a identificação prévia das fragilidades e gravidades potenciais de cada paciente, buscando evitar ou minimizar qualquer perda de funcionalidade, seja física ou cognitiva.

No Parlatório, espaço para acolhimento e diálogo entre familiares e profissionais. Divulgação

De que forma é possível reduzir essa perda de mobilidade?

Sérgio Murilo - Nossa equipe é multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, entre eles fisioterapeutas e fonoaudiólogos, que estimulam e acompanham a prática de exercícios físicos, respiratórios e cognitivos. Na nova área de idosos, por exemplo, contamos, com um circuito para caminhadas, que contribuem efetivamente para a melhora do paciente. As atividades físicas são monitoradas e realizadas de forma individualizada.

Este novo serviço se integra ao já reconhecido Complexo Hospitalar Jayme da Fonte?

Sérgio Murilo - A nova unidade é uma extensão da alta complexidade hospitalar do HJF, que conta, também com UTIs completas, incluindo uma cardiológica - e um dos mais bem equipados centros cirúrgicos de Pernambuco. A unidade de saúde ocupa mais de 20 mil metros quadrados, no bairro das Graças, dispondo de apartamentos, suítes e enfermarias; e um moderno centro de diagnóstico por imagem. Ainda temos um serviço de urgência e emergência, 24 horas, atendendo diversas especialidades e planos de saúde.

Além dos serviços hospitalares, também é possível consultas ambulatoriais para idosos?

Sérgio Murilo - Temos mais de 30 especialidades clínicas e cirúrgicas, entre elas um núcleo exclusivo com geriatras especializados, para consultas e exames, o que torna o HJF um completo ecossistema de promoção, prevenção e tratamento à saúde, para jovens e idosos.

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