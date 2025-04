A- A+

Notícias Idosos do Cabo de Santo Agostinho apresentam a Paixão de Cristo e trazem mensagem de esperança Os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) estão realizando o projeto com o objetivo de apresentar a história de Cristo com leveza

Os idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social do Cabo de Santo Agostinho, irão encenar a história da Paixão de Cristo em três dias de apresentação.

A apresentação principal será na próxima terça-feira (15), às 15h, no auditório do Centro de Formação dos Professores Elmo de Freitas, apenas para os familiares dos participantes. Antes, as primeiras encenações serão realizadas para lares de acolhimento de idosos, com o intuito de compartilhar uma mensagem de esperança para outras pessoas mais velhas. Elas acontecerão em dois dias: uma na quarta-feira (9), no Abrigo São Francisco, e a outra na quinta-feira (10), no Lar do Amor.

Mais de 50 idosos estão envolvidos no projeto, que é uma iniciativa da SCFV para promover um maior estímulo de criatividade para o grupo. Eles são os responsáveis pelas partes de atuação, produção e apoio em uma narrativa que deve recriar cenas marcantes da história de Jesus Cristo, como a Última Ceia, Crucificação e Ressurreição.

A proposta da narrativa foi respeitar os limites do grupo e tratar o tema com leveza, mas sem deixar de lado a profundidade e importância da Paixão de Cristo. Além de proporcionar momentos de integração, a peça foi feita de forma colaborativa, com a construção de um roteiro e trabalhos voltados à expressão corporal. O cenário também foi criado de forma coletiva, com a participação ativa dos idosos e a utilização de materiais reaproveitados.

INFORMAÇÕES:

"Centro de Formação dos Professores Elmo de Freitas"

Endereço: Rua Dr. Manoel Clementino Cavalcante, 12 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE.

Horário: 15h

"Abrigo São Francisco de Assis"

Endereço: Avenida Aníbal Cardoso - São Francisco, Cabo de Santo Agostinho - PE

