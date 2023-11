Idosos venderam por R$ 790 máscara africana rara leiloada depois por R$ 22 milhões

A- A+

Uma antiga máscara africana está no centro de uma batalha legal envolvendo um casal de idosos franceses, um comerciante de artigos usados e o governo do Gabão. A peça, que foi vendida em setembro de 2021 ao comerciante por 150 euros (R$ 790) quando o casal se desfez de uma casa que possuía no sul da França, foi leiloada meses depois por 4,2 milhões de euros (R$ 22,1 milhões), levando a uma ação na Justiça pelos dois para anulação da transação.

Ao saber da história, o governo gabonês também entrou com uma ação no tribunal de Alès, no sul da França, para reaver a máscara, alegando que ela foi roubada na época colonial de um povo de seu território e pertence ao país.

O casal de franceses, identificados como Sr. e Sra. Fournier, de 88 e 81 anos, respectivamente, guardava a máscara em um armário na casa. Ela tinha sido herança do avô dele, que fora governador colonial na África francesa no início do século XX.

Segundo o advogado que os representa, Frédéric Mansat Jaffré, eles não tinham ideia do valor real da máscara e acreditavam, ao vendê-la, que o preço oferecido pelo comerciante era justo. Meses depois, quando leam no jornal que a máscara tinha sido leiloada por uma fortuna, deram-se conta de que tinham feito um péssimo negócio.

O casal entrou na Justiça, mas perdeu em primeira instância no ano passado, levando o caso a uma corte de apelação. O comerciante de artigos de segunda mão que comprou a máscara deles alegou que também não sabia seu valor na ocasião, e só ao levá-la à casa de leilões para uma avaliação, inteirou-se de que se tratava de um artigo raro.

Só dez iguais no mundo

A máscara em questão é um artefato feito pelo povo fang e, segundo a BBC, um especialista disse à mídia francesa que existem apenas cerca de dez como ela, e que a peça seria mais rara do que uma pintura de Leonardo da Vinci. Ela teria pertencido à sociedade secreta Ngil, encarregada no povo fang de fazer justiça.

Com o início do julgamento da apelação, o governo do Gabão entrou em cena e pediu a suspensão dos procedimentos, alegando que a máscara pertence ao país. O Gabão acusa o avô de Fournier de ter roubado a máscara Ngil, pelo que nunca teria sido seu dono legítimo, segundo disse à CNN uma das advogadas que representam o país, Olivia Betoe Bi Evie. A decisão do tribunal deve sair em 19 de dezembro.

— Para os ocidentais, a máscara é um objeto de arte, mas para os africanos, para os gaboneses, é um objeto ritual usado para assegurar a paz na sociedade. É muito importante — disse a advogada Betoe Bi Evie.

