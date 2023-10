A- A+

Dia da Pessoa Idosa Idosos viram modelos por um dia em desfile de moda promovido pelo Hospital Oswaldo Cruz Evento, que acontece no próximo dia 5 de outubro, integra o projeto de extensão "Pessoas Idosas no Futuro"

Na plateia, pacientes, servidores do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (HUOC/UPE), no Recife, além de familiares e quem mais quiser aplaudir os modelos que estarão em um desfile de moda celebrando o seu próprio dia: Dia da Pessoas Idosa.



Modelos por um dia, os idosos vão subir na passarela como integrantes do projeto de extensão da unidade hospitalar, chamado "Pessoas Idosas no Futuro" - idealizado a partir de atendimentos ambulatoriais da terapia ocupacional do hospital.



A coordenação tem à frente a terapeuta ocupacional Tatiana Lins Carvalho, com colaboração da docente Sálvea de Oliveira Campelo e Paiva, além de discentes do curso de Terapia Ocupacional da Universidade de Pernambuco (UPE) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com peças confeccionadas em jeans pela estilista Lúcia Cipriano, da marca LuBlue, e acessórios em macramê da artesã Maria de Fátima dos Santos, o desfile - marcado para iniciar às 9h - será composto de 15 idosos do grupo Dom Hélder Câmara, que fazem terapia ocupacional no HUOC. Além deles, pelo menos dez extensionistas também vão desfilar exibindo peças de macramê.

Serviço

Projeto "Pessoas Idosas no Futuro"

Quando: Quinta-feira, 5 d eoutubro, a partir das 9h

Onde: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (alameda) - Rua arnóbio Marques, 310, Santo Amaro

Acesso gratuito

