OPORTUNIDADE IEL-PE ofererece 1.500 vagas gratuitas para cursos voltados à capacitação de estudantes As aulas acontecem no mês de maio, ao vivo e online, e os participantes receberão certificados

O Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE) está oferecendo 1.500 vagas para cursos gratuitos destinados à capacitação de futuros profissionais. As inscrições devem ser realizadas no site ielpe.org.br, e seguem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

As aulas ocorrerão no mês de maio, na modalidade ao vivo e online, e os participantes receberão certificados. Os cursos abordarão temas como planejamento de carreira, gestão do LinkedIn e elaboração de apresentações.

Cursos

O primeiro curso será sobre planejamento de carreira, no dia 14 de maio, das 14h às 16h. Os participantes conhecerão mais sobre ferramentas para desenvolver um plano estruturado e eficaz para as suas vidas e carreiras.

“A oficina busca ajudar os participantes a definirem metas claras, identificar seus valores e interesses, e criar um plano de ação realista para alcançar seus objetivos, utilizando a metodologia do Canvas You”, explicou Ketilly Gomes, instrutora e psicóloga do IEL-PE.

A oficina de LinkedIn Campeão, que também será ministrada por Ketilly Gomes, acontecerá no próximo dia 21 de maio, das 14h às 16h, e mostrará como a ferramenta pode ser uma poderosa aliada no desenvolvimento de suas carreiras; seja para encontrar oportunidades de emprego, estabelecer conexões profissionais ou fortalecer suas marcas pessoais.

Já o curso Criando Apresentações Incríveis com o Canvas, será ministrado pela instrutora e psicóloga do IEL-PE, Aldineide Pereira, que deve iniciar os estudantes no uso do canvas, uma ferramenta de criação, para elaborar apresentações que cativam o público, comunicam ideias de forma memorável e destacam o conteúdo de maneira atraente.

Sistema Fiepe

Mantido pelo setor industrial, atua no desenvolvimento de soluções para trazer ainda mais competitividade ao segmento. Além do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PE), que tem foco na carreira profissional dos trabalhadores, desde a seleção de estagiários e profissionais, até a capacitação deles realizada pela sua escola de negócios, conta ainda com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A federação realiza a defesa de interesse do setor produtivo e contribui com o processo de internacionalização das indústrias.

Pelo Sesi-PE, são oferecidos serviços de saúde e educação básica para os industriários, familiares e comunidade geral. Com o Senai-PE, além de formação profissional, são oferecidos os serviços de metrologia e ensaios, consultorias e inovação.

