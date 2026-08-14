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DIA DO ESTAGIÁRIO IEL-PE promove encontro para estagiários com foco em carreira, liderança e protagonismo Experience Recife 2K26 será realizado na próxima terça-feira (18), com palestras, atividades interativas e oficinas online

O Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE), em comemoração ao Dia do Estagiário, realiza, na próxima terça-feira (18), o Experience Recife 2K26, encontro voltado ao desenvolvimento profissional e à valorização de jovens talentos.

A programação será realizada das 13h às 17h, no IEL Recife, com palestras, atividades interativas e momentos de troca de experiências.

Com foco em carreira, liderança e protagonismo, o evento também reforça a atuação do IEL-PE na aproximação entre estudantes e o mercado de trabalho.

Atualmente, a instituição disponibiliza 300 vagas de estágio em Pernambuco, destinadas a estudantes de diferentes cursos e níveis de formação.

Entre os destaques da programação está a palestra “Você conquistando o futuro: com liderança e protagonismo”, conduzida por Rhayan Vasconcelos.

A atividade pretende estimular os participantes a refletirem sobre escolhas profissionais, desenvolvimento de competências e o papel de cada um na construção da própria trajetória.

“O estágio é muito mais do que uma primeira experiência no mercado de trabalho. É um período em que o jovem começa a transformar conhecimento em prática, desenvolve competências e passa a compreender a dinâmica das organizações", afirmou presidente do Sistema FIEPE, Bruno Veloso.

A programação começa às 13h, com credenciamento e demonstrações do SESI e do SENAI. A abertura oficial ocorre às 14h, com participação do presidente do Sistema FIEPE e do superintendente da FIEPE e do IEL, Israel Erlich. Na sequência, às 14h15, será realizada a palestra principal do encontro.

"Para as empresas, é também uma oportunidade de aproximar novos talentos dos desafios reais do mercado e contribuir para a formação de profissionais mais preparados para as transformações do mundo do trabalho”, ressaltou o presidente.

Às 15h, a especialista de carreira do IEL-PE, Ketilly Gomes, conversa com os participantes sobre estágio e desenvolvimento profissional.

A agenda inclui ainda atividades com a Quark e a Game Experience, além de ativações no hall da Casa da Indústria, a partir das 16h. O encerramento está previsto para as 17h.

A programação em homenagem ao Dia do Estagiário continua nos dias 20 e 21 de agosto, com duas oficinas online voltadas à inovação e à resolução de problemas.

Na quarta-feira (20), o tema será “Inteligência Artificial e Metaverso”, e na quinta-feira (21), os participantes poderão acompanhar a oficina de “Design Thinking”.

O Experience Recife 2K26 é realizado pelo IEL, com apoio de Fiepe, Sesi, Senai e Sebrae, e integra as ações voltadas à formação de talentos e à aproximação de estudantes com o ambiente empresarial.

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